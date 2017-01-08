Американские ученые нашли уникальный способ продления жизни человека

Вашингтон, 8 января. Ученые Бостонского университета нашли способ изменить продолжительность жизни человека. Они заявили, что изменение биомаркеров крови, за счет генерирования кровеносных сосудов, может продлить жизнь на несколько лет.

Результаты своего научного труда исследователи опубликовали в журнале Cell. Они рассказали, что взяли пять тысяч образцов крови и проанализировали их на показатели биомаркеров во время изменения микрочастиц. Из этих данных были отобраны образцы, которые положительно отреагировали на внешнее вмешательство.

Эксперты выявили 26 различных подписей биомаркеров, которые отвечают за возраст человека, заболевания и формирование раковых клеток в организме.

Благодаря изменению или удалению вредоносных пигментов в крови они научились получать здоровые клетки.

Как считают ученые, исследование поможет разгадать секреты продления жизни при помощи изменения биомаркеров.

Ранее ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью удовольствий.