США готовят убийство Ким Чен Ына на случай войны на Корейском полуострове

Вашингтон, 8 января. США и Южная Корея работают над созданием специального отряда, главной целью которого станет ликвидация лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Такой шаг станет ответом на возможное начало войны на Корейском полуострове, сообщается в СМИ.

Как передает агентство «Ренхап», отряд численностью до двух тысяч человек будет создан по американской модели. Однако планируется адаптировать его к специфическим условиям Корейского полуострова. По неподтвержденным сведениям, все бойцы спецподразделения будут подчиняться командованию из Южной Кореи, сообщает Газета.Ru.

Ранее северокорейский дипломат, сбежавший в Южную Корею, сообщил, что КНДР приложит максимум усилий для завершения разработки межконтинентальных баллистических ракет до конца 2017 года.

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