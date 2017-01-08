Гуманитарная ситуация в Сирии и борьба с ИГ будут обсуждаться в Астане

Париж, 8 января. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Диран поприветствовал предстоящее проведение переговоров по Сирии в столице Казахстана. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Министр подчеркнул, что главная опасность, против которой нужно бороться в Сирии, это террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Он добавил, что никто не может с равнодушием смотреть на страдания сирийского гражданского населения. Жан-Ив Ле Диран анонсировал проведение переговоров по урегулированию в Сирии в Астане. Он напомнил, что предпринята попытка прекращения огня. Несмотря на это, по мнению политика, перемирие «весьма нестабильно и оно уже многократно прерывалось».

Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин рассказал о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии. Он также заявил, что правительство и вооруженная оппозиция готовы начать обсуждение ситуации.

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