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Сирия сегодня: восстановление Алеппо, Латакия расширяет зону перемирия
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Сирия сегодня: восстановление Алеппо, Латакия расширяет зону перемирия

Сегодня 11:18
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Сирия сегодня: восстановление Алеппо, Латакия расширяет зону перемирия

Сирия, 8 января. Официальный Дамаск принял план восстановления города Алеппо. Число нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения уменьшилось. ВКС РФ доставили гуманитарную помощь в Алеппо. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Восстановление Алеппо

По информации сирийских СМИ, официальный Дамаск принял программу, которая содержит план поэтапного восстановления отбитого у боевиков так называемой «умеренной оппозиции» и террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) города Алеппо. Согласно плану, правительственные силы займутся восстановлением работы коммунальных служб и промышленности, возврат к нормальной работе медицинских и образовательных учреждений, укрепление безопасности.

Для обеспечения контроля над реализацией проекта плана была организована рабочая группа, куда вошли министры общественных работ и жилищного строительства, туризма и местного самоуправления. Напомним, 22 декабря прошлого года командование Сирийской арабской армии (САА) официально объявило о полном освобождении Алеппо от боевиков незаконных вооруженных формирований.

На фронте затишье

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в стране наметилась тенденция снижения количества нарушений режима прекращения огня и повышения доверия между сторонами конфликта. Кроме того, количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу перемирия, увеличилось в Сирийской Арабской Республике (САР) до 1093.

Сирия сегодня: восстановление Алеппо, Латакия расширяет зону перемирия

На данный момент продолжаются переговоры о присоединении к режиму тишины с полевыми командирами различных незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск, а также отрядов «умеренных» в провинциях Хама, Хомс, Эль-Кунейтра и Алеппо.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно принял предложенную Москвой и Анкарой резолюцию о прекращении огня на территории Сирии. САА и «умеренные» согласились соблюдать режим прекращения боевых действий на всей территории страны с полуночи 30 декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и «Исламское государство».

Гумпомощь России в Алеппо

По данным Центра по примирению, военнослужащие Российской Федерации передали более 3,5 тонны гуманитарных грузов мирным жителям в районах Сахур-3 и Бенезид города Алеппо. В гуманитарную помощь входят продукты питания и теплая одежда.

Сирия сегодня: восстановление Алеппо, Латакия расширяет зону перемирия

Сообщается, что в Алеппо для мирных жителей продолжают функционировать пункты горячего питания, а также выдачи предметов первой необходимости.

Вода в Дамаске

Как сообщает сирийский телеканал «Аль-Маядин», группа инженеров начала работы по восстановлению водопровода в долине Барада под Дамаском. Кроме того, специалисты готовы приступить к ремонту водонасосной станции Айн-аль-Фиджи, где располагается единственный источник воды, который питает столицу Сирии.

В конце декабря в результате диверсии жители Дамаска практически остались без пресной воды. Правительство Башара Асада задействовало запасные резервуары, чтобы частично восполнить потребности многомиллионного города.

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Илья Муромский
#башар асад
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