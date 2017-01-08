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Появились подробности перестрелки киллера и полицейских в Москве
Происшествия

Появились подробности перестрелки киллера и полицейских в Москве

Сегодня 10:45
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Появились подробности перестрелки киллера и полицейских в Москве

Москва, 8 января. На юго-востоке Москвы сегодня утром произошла перестрелка между полицейскими и киллером, убившим мужчину. Как выяснилось, перед тем, как покончить с собой, злоумышленник выстрелил в правоохранителя. Тот спасся благодаря наличию бронежилета.

Убийца, обнаруженный стражами порядка по горячим следам, отказался сдаваться полицейским и открыл по ним огонь. Одна из пуль угодила в бронежилет правоохранителя. Как передает РЕН ТВ, полицейские помогли коллеге снять бронежилет. В настоящее время на месте перестрелки работают  следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что на улице Васильцовский Стан злоумышленник застрелил из охотничьего ружья мужчину и после этого, не желая сдаваться, покончил жизнь самоубийством. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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