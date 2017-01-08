Новости Новороссии: ВСУ повесили на Луганск и Донецк свои небоевые потери, разведка ДНР спасла Рождество

Новороссия, 8 января. Штаб АТО в Донбассе обвинил подразделения республиканских сил в обстрелах позиций ВСУ. Киевские силовики открыли огонь по опорным пунктам Народной милиции ЛНР вблизи Калиново из крупнокалиберных артиллерийских орудий. Минобороны ДНР представило фильм-сказку о похитителе новогодних подарков из ВСУ.

ВСУ обстреляли Калиново из 120-мм артиллерии

По информации представителей оборонного ведомства Луганской народной республики, за прошедшие сутки украинские подразделения провели один обстрел позиций военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Согласно данным источника, киевские силовики открыли огонь по опорным пунктам республиканских сил в окрестностях населенного пункта Калиново. Обстрел велся с позиций ВСУ вблизи села Новозвановка из запрещенных условиями минских договоренностей тяжелых минометов калибра 120 мм.

Тем не менее, как подчеркивает источник в штабе народной милиции республики, никто из мирных жителей и военнослужащих республики не пострадал. Разрушений в ходе обстрела со стороны подразделений ВСУ также не зафиксировано.

Напомним, что лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким с 00.00 часов 15 сентября был в одностороннем порядке введен режим прекращения огня на территории Донбасса. Украинские военнослужащие регулярно нарушали условия перемирия в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных минометов и артиллерийских орудий, а также танков, которые в соответствии с минскими соглашениями должны были быть отведены.

В ДНР представили фильм о том, как Киев похитил Рождество

На официальном YouTube-канале министерства обороны Донецкой народной республики был размещен рождественский короткометражный фильм-сказка, получивший название «Спасенное Рождество».

По сюжету фильма украинская армия организовала диверсионную вылазку с целью сорвать празднование Нового года и Рождества. Для этого командиры ВСУ отдали приказ Серому Волку выкрасть подарки, которые были приготовлены для детей народных республик Донбасса. В результате, несмотря на то, что «серому диверсанту» удалось похитить мешок с подарками, планы киевских силовиков были сорваны. Военнослужащие специального подразделения сил ДНР, зайцы-разведчики, вернули украденное Волком назад. Кроме того, в операции республиканских разведчиков участвовал сам Дед Мороз.

В результате спецоперации украинский наемник Серый Волк был обезврежен, а дети ДНР и ЛНР получили свои новогодние подарки в срок.

ВСУ нанесли более 250 ударов по ДНР

Согласно информации замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, украинские силовики провели свыше 250 обстрелов прифронтовых зон республики за последние сутки.

Он уточнил, что всего за минувшие сутки украинская сторона 253 раза нарушила установленный режим тишины. При этом в ходе обстрелов подразделения ВСУ использовали запрещенные минометы и артиллерию. По территории ДНР ими было выпущено 28 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, 69 мин калибром 82 и 120 мм. Силовики также вели огонь из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия, сообщил Эдуард Басурин.

Под интенсивными обстрелами со стороны украинских подразделений оказались Донецк, Горловка и Ясиноватая, а также населенные пункты в их окрестностях. Согласно данным заместителя командующего, напряженная ситуация сохраняется также и в южной части республики. Под обстрелами в очередной раз оказались села Новоазовского района ДНР.

При этом в результате обстрелов были нарушены газо- и энергоснабжение двух населенных пунктов на юге республики. Без света и газа остались жители сел Сергеевка и Куликово. Кроме того, разведкой ДНР было выявлено расположение новой партии военной техники украинской армии. Так, в районе Марьинки были обнаружены несколько единиц танков ВСУ, добавил замкомандующего.

Киев пытается исказить ситуацию в Донбассе

Украинские СМИ распространили предоставленную командованием ВСУ дезинформацию о том, что в результате обстрела со стороны военнослужащих народных республик Донбасса были ранены несколько солдат украинской армии.

Согласно данным сотрудников штаба АТО в Донбассе, накануне республиканские силы вели огонь по позициям киевских силовиков на нескольких направлениях. Утверждается, что военные подразделения ДНР и ЛНР использовали в ходе обстрелов артиллерию и гранатометы. Под ударами оказались окрестности Широкино, Марьинки, Станицы Луганской и Красногоровки, утверждает источник в ведомстве.

При этом, по информации пресс-службы АТО, при обстрелах со стороны войск республик Донбасса якобы получили ранения шесть военнослужащих ВСУ. Кроме того, украинские СМИ активно тиражируют данные дезинформирующие сообщения, представляя гражданам Украины ложные данные о ситуации на линии фронта.

Напомним, накануне в штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что двое военнослужащих ВСУ подорвались на собственной мине в районе Попасной во время боевого дежурства.