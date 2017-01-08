Крыша многоэтажки в Ижевске обрушилась под тяжестью снега

В Избранное

Ижевск, 8 января. В Ижевске крыша четырехэтажного дома рухнула под тяжестью снега. Пострадавших среди жильцов дома удалось избежать.

«При обрушении шиферной кровли в 4-этажном 3-подъездном жилом доме было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека», — сообщил источник РИА Новости в экстренных службах Удмуртии.

По словам собеседника агентства, минувшей ночью теплоснабжение квартир полностью восстановили. Сегодня запланирован ремонт поврежденной крыши.

Добавим, ранее в городе Королев Московской области без тепла остались шестнадцать жилых домов из-за аварии на теплотрассе. Теплоснабжения лишись порядка тысячи человек.

Выберите главное событие 2016 года!