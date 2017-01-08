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Крыша многоэтажки в Ижевске обрушилась под тяжестью снега
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    Крыша многоэтажки в Ижевске обрушилась под тяжестью снега

    10:29  8 Января 2017  /обновлено: 10:34  08 Января 2017
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    Крыша многоэтажки в Ижевске обрушилась под тяжестью снега

    Ижевск, 8 января. В Ижевске крыша четырехэтажного дома рухнула под тяжестью снега. Пострадавших среди жильцов дома удалось избежать.

    «При обрушении шиферной кровли в 4-этажном 3-подъездном жилом доме было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека»,  — сообщил источник РИА Новости в экстренных службах Удмуртии.

    По словам собеседника агентства, минувшей ночью теплоснабжение квартир полностью восстановили. Сегодня запланирован ремонт поврежденной крыши.

    Добавим, ранее в городе Королев Московской области без тепла остались шестнадцать жилых домов из-за аварии на теплотрассе. Теплоснабжения лишись порядка тысячи человек.

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    Автор: Ксения Тасманова
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