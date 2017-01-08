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NASA приступило к созданию карты для космических путешествий
Общество

NASA приступило к созданию карты для космических путешествий

Сегодня 10:23
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NASA приступило к созданию карты для космических путешествий

Вашингтон, 8 января. Телескоп Хаббл NASA приступил к созданию дорожной карты для галактических путешествий.

Как пишет Times of India со ссылкой на исследование специалистов, ученые будут изучать малые регионы.

Эксперты считают, что их работа необходима для передачи информации в будущем. Из-за больших расстояний в межгалактическом пространстве, корабли не смогут оперативно передавать информацию на Землю. Разработанная звездная карта упросит задачу.

Ученые добавили, что в скором будущем, корабли смогут преодолевать расстояния со скоростью в 38 тысяч миль в час и, предположительно, через 40 тысяч лет смогут пройти расстояние в 1,6 световых лет.

Ранее сообщалось, что российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник. 

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Алия Шарафутдинова
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