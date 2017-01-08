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Уфологи обнаружили на снимках поверхности Марса корабль и тела пришельцев
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Уфологи обнаружили на снимках поверхности Марса корабль и тела пришельцев

Сегодня 10:19
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Уфологи обнаружили на снимках поверхности Марса корабль и тела пришельцев

Вашингтон, 8 января. Уфологи вновь предъявили общественности «убедительное» доказательство существования внеземной жизни. Речь идет о фотографиях, сделанных марсоходом Curiosity, на которых якобы можно разглядеть обломки космического корабля инопланетян и даже останки пришельцев.

Уфологи многократно увеличили фотографии, выложенные НАСА, и пометили объекты, которые, по их мнению, являются обломками НЛО и останками двух тел инопланетян. Искателям внеземной жизни удалось разглядеть на снимках грудные клетки, ребра и сгнившие головы пришельцев. Как сообщается в СМИ, эти головы были продолговатой формы.

Добавим, ранее НАСА представило еще один снимок с поверхности Красной планеты с деталью, которая вызвала ожесточенные споры уфологов. Некоторые утверждали, что на фотографии запечатлена земная ложка, другие указывали на игру света и тени.

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Ксения Тасманова
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