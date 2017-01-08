Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, есть погибшие

Москва, 8 января. В результате столкновения двух автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб и двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по столице.

Предварительно установлено, что накануне около 23.30 на 9-м км Кутузовского проспекта иномарка Infiniti выехала на встречную полосу и спровоцировала столкновение с автомобилем Suzuki.

«В результате ДТП пострадали водитель Infiniti и водитель Suzuki, а пассажир Suzuki скончался в больнице», — сообщил собеседник РИАМО в правоохранительных органах.

Добавим, ранее в Рязанской области случилась еще одна смертельная авария, жертвами которой стали три человека. Двое взрослых и 12-летний ребенок погибли при столкновении легковых автомобилей Renault и ВАЗ-2115.

Выберите главное событие 2016 года!