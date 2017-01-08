Донбасс: на юге ДНР из-за обстрела повреждены линии электропередачи

Донецк, 8 января. Села на юге Донецкой народной республики подверглись обстрелу, повреждены линии электропередач. Об этом рассказали с Саханской сельской администрации.

Отмечается, что киевские силовики обстреляли территорию ДНР накануне вечером. Огонь велся из Талаковки по населенным пунктам Саханка, Ленинский и Сергеевка.

В результате обстрела повреждены линии электропередач, питающие село Сергеевка. По остальным повреждениям и пострадавшим информация уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки один раз обстреляли из минометов территорию ЛНР.