Взрыв заминированного автомобиля в Багдаде унес жизни 12 человек

Багдад, 8 января. На востоке Багдада взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, погибли по меньшей мере 12 человек.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, жертвами нападения стали 12 человек. Кроме того, еще 50 человек пострадали. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Добавим, 5 января в столице Ирака взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный у мечети в квартале Аль-Убайди. По предварительным данным, в результате теракта погибли шесть человек, травмы получили еще 15 человек.