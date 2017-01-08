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Буддийский монах поджег себя в ходе демонстрации в Сеуле
Происшествия

Буддийский монах поджег себя в ходе демонстрации в Сеуле

Сегодня 9:49
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Буддийский монах поджег себя в ходе демонстрации в Сеуле

Москва, 8 января. Буддийский монах поджег себя в столице Южной Кореи Сеуле в ходе демонстрации против президентства Пак Кын Хе, который был объявлен импичмент.

Как пишет Agence France-Presse, сотни тысяч людей вышли на улицы центрального Сеула накануне вечером, чтобы выразить протест против Пак Кын Хе. Во время демонстрации 60-летний монах совершил попытку самосожжения. Он оставил записку с требованием арестовать главу государства за «предательство». Монах обвинил Пак Кын Хе за заключение соглашения с Японией по системе о так называемых «женщинах для утешения».

Получившего ожоги третьей степени священника госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Ранее сообщалось, что Токио потребовал от Сеула выполнения соглашения по вопросу «женщин для утешения». 

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Алия Шарафутдинова
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