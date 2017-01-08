ВСУ за сутки один раз обстреляли из минометов территорию ЛНР

Луганск, 8 января. ВСУ нарушили режим прекращения огня и за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции республики.

«За сутки украинские каратели один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение — миномет калибром 120 мм», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В пресс-службе уточнили, что силовики обстреляли район села Калиново, причем огонь велся с направления села Новозвановка.

Накануне сообщалось, что украинские силовики открыли огонь по району села Смелое, куда ранее поступила гуманитарная помощь от Народной милиции ЛНР. О пострадавших и разрушениях тогда сведений не поступало.

Читайте также: Глава ЛНР выразил надежду на решение конфликта в Донбассе в 2017 году.