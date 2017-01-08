Токио потребовал от Сеула выполнения соглашения по вопросу «женщин для утешения»

Токио, 8 января. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от правительства Южной Кореи выполнения соглашения по вопросу «женщин для утешения», ставших жертвами сексуального насилия во время японской оккупации.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NHK. Абэ напомнил, что несколько лет назад было достигнуто соглашение по вопросу «женщин для утешения». Стороны подтвердили, что решение является окончательным и бесповоротным. Премьер уточнил, что Япония выполняет свои обязательства и выплачивает оговоренную сумму в 1 млрд иен (около 8,5 млн долларов) южнокорейскому «Фонду примирения и исцеления».

Ранее сообщалось, что Япония отзывает посла из Южной Кореи из-за «женщин для утешения».