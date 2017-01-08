Пять человек погибли при столкновении поезда с микроавтобусом в Бангладеш

Дакка, 8 января. В Бангладеш столкнулись микроавтобус и поезд, что привело к гибели пяти человек. По данным местной газеты Dhaka Tribune, в настоящее время полицейские выясняют личности жертв аварии.

Предварительно установлено, что утром транспортные средства столкнулись на железнодорожном переезде в районе города Газипур. Число погибших составляет пять человек, число пострадавших не уточняется. Все причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются в ходе проверки.

Добавим, ранее на юге Германии сильный туман спровоцировал серьезную аварию на скоростной магистрали. Жертвами массового ДТП стали шесть человек, еще по меньшей мере 17 участников аварии получили травмы.