Морская авиация Черноморского флота перевыполнила план по полетам в 1,5 раза

Москва, 8 января. Летчики морской авиации Черноморского флота в 2016 году налетали более 5,5 тысячи часов, перевыполнив годовой план в 1,5 раза.

Об этом рассказал начальник пресс-службы ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев. Он отметил, что в 2016 году летчики выполнили 224 летных смены. Суммарный налет экипажей составил более 5,5 тысячи часов. Это в полтора раза превышает плановые показатели.

Ранее Минобороны озвучило главные задачи Черноморского флота на 2017 год. Выполнение задач кораблями и судами флота в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей и подводных лодок входят в перечень основных задач, которые Черноморскому флоту предстоит решать в 2017 году.