Российские ученые раскрыли пользу космической пыли

Москва, 8 января. Обнаруженные учеными частицы космической пыли имеют важнейшее значение, поскольку при их изучении специалисты смогут узнать больше о формировании Солнечной системы и Земли в частности. Об этом сообщил глава отдела физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, извлеченные из грязи в европейских городах частицы космической пыли интересны ученым в первую очередь по двум причинам. Во-первых, даже такие крохотные частицы могут двигаться на огромной скорости в открытом космосе и при столкновении с космическими аппаратами нанести им существенный урон. Исследователи надеются, что детальное изучение частиц поможет им понять, как предотвратить подобный сценарий.

Во-вторых, исследование космической пыли может привести к новым открытиям при изучении прошлого нашей планеты и развития межпланетной среды, пояснил Вибе в эфире радио Sputnik.

Добавим, ранее сообщалось об обнаружении учеными фрагментов космической пыли в сточных желобах домов в Осло, Париже и Берлине. Ранее исследователи полагали, что отыскать космическую пыль можно только в Антарктиде.