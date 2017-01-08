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Российские ученые раскрыли пользу космической пыли
Технологии

Российские ученые раскрыли пользу космической пыли

Сегодня 9:26
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Российские ученые раскрыли пользу космической пыли

Москва, 8 января. Обнаруженные учеными частицы космической пыли имеют важнейшее значение, поскольку при их изучении специалисты смогут узнать больше о формировании Солнечной системы и Земли в частности. Об этом сообщил глава отдела физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, извлеченные из грязи в европейских городах частицы космической пыли интересны ученым в первую очередь по двум причинам. Во-первых, даже такие крохотные частицы могут двигаться на огромной скорости в открытом космосе и при столкновении с космическими аппаратами нанести им существенный урон. Исследователи надеются, что детальное изучение частиц поможет им понять, как предотвратить подобный сценарий.

Во-вторых, исследование космической пыли может привести к новым открытиям при изучении прошлого нашей планеты и развития межпланетной среды, пояснил Вибе в эфире радио Sputnik.

Добавим, ранее сообщалось об обнаружении учеными фрагментов космической пыли в сточных желобах домов в Осло, Париже и Берлине. Ранее исследователи полагали, что отыскать космическую пыль можно только в Антарктиде.

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Ксения Тасманова
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