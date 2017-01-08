Volkswagen отзывает почти 50 тыс. машин в Китае из-за дефекта тормозов

Берлин, 8 января. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает в Китае 49 тыс. 480 машин из-за выявленного дефекта в тормозной системе. Об этом сообщили китайские СМИ со ссылкой на ГУ по контролю за качеством, проверке и карантину страны.

По данным агентства Xinhua, под отзыв попали две модели — автомобили Volkswagen Beetle, производившиеся с 1 июля 2012 года по 6 августа 2015, и Volkswagen Golf Variant (с 1 июля 2012 года по 6 июля 2013 года). Кампания по отзыву иномарок стартует на китайском рынке 6 февраля.

Уточняется, что к неполадкам с тормозами в этих автомобилях может привести длительное использование круиз-контроля. Автопроизводитель уже пообещал бесплатно устранить данный недостаток.

Напомним, ранее в США начался отзыв автомобилей Land Rover SUV и Jaguar XF по причине внезапного набора скорости при парковке. По оценкам специалистов, данный дефект может быть обнаружен в 39 тыс. автомобилей.