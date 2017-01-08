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Сын экс-кандидата в президенты Грузии признался в нападении на руководителя «Рустави 2»
Происшествия

Сын экс-кандидата в президенты Грузии признался в нападении на руководителя «Рустави 2»

Сегодня 8:57
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Сын экс-кандидата в президенты Грузии признался в нападении на руководителя «Рустави 2»

Тбилиси, 08 января. В избиении генерального директора телекомпании «Рустави 2» Николоза Гварамия признался сын бывшего кандидата на пост президента Грузии Левана Гачечиладзе. Об этом сообщает «Газета.ru».

Об этом Рати Гачечиладзе написал в своем аккаунте в Facebook, при этом всю вину взяв на себя, сообщив, что в нападении на медиа-магната участвовал самостоятельно, без привлечения кого-либо.

О причинах, толкнувших его на такой шаг, Гачечиладзе-младший написал так: «это моя реакция на физическое и моральное оскорбление, которое я и моя семья испытывала в течение последних нескольких лет от Гварамиа».

Напомним, что нападение на Николоза Гварамия произошло накануне, в одном из кафе в Тбилиси.

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Алексей Громов
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