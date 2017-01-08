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Ученые рассказали, как яичный белок влияет на работу мозга и сахар в крови
Общество

Ученые рассказали, как яичный белок влияет на работу мозга и сахар в крови

Сегодня 8:44
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Ученые рассказали, как яичный белок влияет на работу мозга и сахар в крови

Вашингтон, 08 января. Американские ученые в ходе очередных исследований выяснили новые полезные для здоровья человека свойства яичного белка.

Оказывается, что кроме общеизвестных фактов о пользе употребления белка, также стало понятно, что продукт стабилизирует уровень сахара в крови, при этом никоим образом не воздействуя на концентрацию инсулина.

Кроме того, ученые выяснили, что яичный белок, а если быть точнее — ниацин и витамин К, которые в нем содержатся, весьма позитивным образом сказываются на деятельности мозга, стимулируя его и улучшая память.

И это еще не все: белок помогает в работе печени и улучшает показатели свертываемости крови.
 

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Алексей Громов
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