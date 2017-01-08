Неизвестный убил мужчину в Москве, был обнаружен полицией и застрелился
Москва, 08 января. Столичные сыщики по горячим следам расследуют кровавый инцидент на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Как стало известно, неизвестный на улице Васильцовский Стан в российской столице застрелил из охотничьего ружья мужчину, после чего попытался скрыться, однако был обнаружен и заблокирован сотрудниками правоохранительных органов.
Однако не желая сдаваться и понести наказание за совершенное преступление, злоумышленник покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из того же самого оружия.
Как уточняют в полиции, в результате инцидента никто более не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все причины случившегося.