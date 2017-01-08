Неизвестный убил мужчину в Москве, был обнаружен полицией и застрелился

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Москва, 08 января. Столичные сыщики по горячим следам расследуют кровавый инцидент на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, неизвестный на улице Васильцовский Стан в российской столице застрелил из охотничьего ружья мужчину, после чего попытался скрыться, однако был обнаружен и заблокирован сотрудниками правоохранительных органов.

Однако не желая сдаваться и понести наказание за совершенное преступление, злоумышленник покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из того же самого оружия.

Как уточняют в полиции, в результате инцидента никто более не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все причины случившегося.



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