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Общество

Падение метеорита в Архангельской области зафиксировано на видео

8 Января 2017 08:19
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Падение метеорита в Архангельской области зафиксировано на видео

Архангельск, 08 января. Жители Архангельской области стали счастливыми свидетелями падения метеоритов в небе над регионом. Видео метеоритного «дождя» на радость всем остальным было опубликовано в Интернете.

Как отмечается, случаи падения метеоритов были зафиксированы у населенного пункта Котлас, а также на трассе из Северодвинска в Онегу. Факты падения двух небесных тел были засняты на видеорегистраторы и выложены в сеть.

Впрочем, как говорят специалисты, на самом деле метеоритные «дожди» более насыщенные, однако большая часть из падающих тел не видна человеческому глазу и для обычной техники.

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