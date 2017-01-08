Падение метеорита в Архангельской области зафиксировано на видео

Архангельск, 08 января. Жители Архангельской области стали счастливыми свидетелями падения метеоритов в небе над регионом. Видео метеоритного «дождя» на радость всем остальным было опубликовано в Интернете.
Как отмечается, случаи падения метеоритов были зафиксированы у населенного пункта Котлас, а также на трассе из Северодвинска в Онегу. Факты падения двух небесных тел были засняты на видеорегистраторы и выложены в сеть.
Впрочем, как говорят специалисты, на самом деле метеоритные «дожди» более насыщенные, однако большая часть из падающих тел не видна человеческому глазу и для обычной техники.