AP: Россия стала главным игроком в Сирии, США остается только наблюдать

Нью-Йорк, 8 января. Москва играет ведущую роль в урегулировании конфликта в Сирии, тогда как Вашингтон остается лишь наблюдателем, сообщает агентство Associated Press.

В посвященном сирийском конфликту материале утверждается, что США стали сторонним наблюдателем в гражданской войне в Сирии. По мнению автора материала, Госдеп продолжает время от времени проводить переговоры с Россией, Турцией и арабскими странами. Но администрация действующего президента США Барака Обамы даже не пытается играть едущую роль в урегулирования конфликта.

«До начала президентского срока Дональда Трампа осталось менее двух недель, и администрация Обамы уже даже не пытается утверждать, что играет ведущую роль в мирных переговорах, ход которых она направляла в течение нескольких лет», — говорится в статье.

Главную роль в решении сирийского конфликта автор материала отводит России, отмечая важность участия в процессе Ирана и Турции. Также в статье говорится о значении помощи России в вытеснении последних боевиков из города Алеппо.

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