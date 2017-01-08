Глава Секретной службы США: Конфликта с личной охраной Трампа нет

Вашингтон, 08 января. Конфликта между сотрудниками Секретной службы США и личными телохранителями Дональда Трампа нет и быть не может. Об этом сообщил глава засекреченного подразделения.

«На Секретную службу возложена единоличная обязанность охранять президента, вице-президента, семью президента и других», — заявил Джозеф Клэнси в эфире телеканала CNN.

По его словам, только служба, которую он возглавляет, наделена подобными полномочиями и никто иной. Что касается конфликта с секьюрити Трампа, то никаких трений быть не может по определению.

По словам главы Секретной службы, личные охранники избранного президента не носят с собой оружия и являются скорее персоналом. Кроме того, взаимодействия между ними практически нет никакого.

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