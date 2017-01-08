Глава МВД Кубы Карлос Фернандес Гондин скончался в возрасте 78 лет

Гавана, 08 января. Осложнения, связанные с хроническим заболеванием стали причиной смерти 78-летнего министра внутренних дел Кубы Карлоса Фернандеса Гондина. Об этом сообщает газета El Mundo.

Согласно ноте, опубликованной на официальном сайте кабинета министров Острова Свободы, генерал Гондин умер в Гаване на 79-м году жизни из-за «осложнений, вызванных давним хроническим заболеванием».

Как сообщает «Газета.ru», Карлос Фернандес Гондин родился в Сантьяго-де- Куба 1 июля 1938 года. Пост главы министерства внутренних дел Кубы генерал занял два года назад — в 2015-м.

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