Коллективное бессознательное: МО Франции решило усилить защиту от хакеров

Париж, 8 января. Министерство обороны Франции намерено усилить защиту страны от кибератак. Об этом со ссылкой на интервью главы французского военного ведомства Жан-Ив ле Дриана сообщает «Газета.ru».

Венный министр отметил, что Франция также как и США уязвимы для кибератак со стороны других государств. Кроме того, по мнению ле Дриана, объекты гражданской инфраструктуры, средства массовой информации и политическая система Франции подвергаются реальной опасности хакерских атак.

Напомним, ранее контрразведка Германии заявила о возможной причастности к кибератаке на серверы ОБСЕ хакеров из России.

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