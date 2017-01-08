Конфуз по-киевски: Геращенко перепутала Россию с Евросоюзом

Киев, 08 января. Перепутала Россию с ЕС, опубликовав пост в Facebook, а потом просто удалила его: вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко стало стыдно за размещенную информацию о «пагубном влиянии санкций Евросоюза на экономику России».

Политик оказалась в весьма неловкой ситуации, решив поделится с подписчиками статьей из издания «Европейская правда», в которой черным по белому написано, каким самым пагубным образом антироссийские санкции влияют на экономику ЕС.

В частности, в заметке сообщается о потерях Европейского союза в размере 17,5 млрд евро. Однако в посте госпожи Геращенко все оказалось наоборот, что де Россия якобы понесла убытки.

Подписчики указали вице-спикеру Верховной Рады на допущенную оплошность, после чего пост был удален, однако скриншот записи конфуза по-киевски остался.



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