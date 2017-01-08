СМИ: Южная Корея и США готовят спецподразделение для ликвидации Ким Чен Ына

Сеул, 8 января. Армия Южной Кореи и подразделения специального назначения США на случай войны с КНДР отработают операцию по ликвидации северокорейсского лидера Ким Чем Ына. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Yonhap News.

По данным издания, специальная бригада, главным назначением которой станет физическое устранение лидера соседней страны, будет сформирована уже в 2017 году. В ее состав войдут около двух тысяч военнослужащих. Также сообщается, что южнокорейские военные пройдут специальную подготовку для выполнения специфического задания. В мирное время подразделение будет базироваться на территории США.

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