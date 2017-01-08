Лайнер Air Canada совершил вынужденную посадку в Виннипеге

Виннипег (Манитоба, Канада), 08 января. Механические проблемы стали причиной авиационного происшествия в небе над Канадой. Как передает телеканал CTV, в Виннипеге совершил экстренную посадку воздушный лайнер авиакомпании Air Canada.

У самолета Airbus A319, который летел из Форт-Макмюррей в Торонто, во время выполнения рейса возникли проблемы в одном из двигателей, в связи с чем пилоты воздушного судна запросили вынужденную посадку в Виннипеге.

Как уточняется, самолет приземлился удачно, о пострадавших не сообщается. Кроме того, пока нет официальных данных, сколько пассажиров было на борту лайнера. Однако по сообщениям местных СМИ, в воздушном судне было не более 100 человек.



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