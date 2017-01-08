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Британские военные приступили к разработке лазерного оружия
Технологии

Британские военные приступили к разработке лазерного оружия

Сегодня 7:14
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Британские военные приступили к разработке лазерного оружия

Лондон, 8 января. Министерство обороны Великобритании планирует получить прототип лазерного оружия к 2019 году.

Контракт на перспективную разработку заключен сразу с несколькими крупными европейскими оружейными компаниями. За 30 млн фунтов стерлингов (37 млн долларов) к 2019 году они должны представить совместный проект создания лазерного оружия и его рабочий прототип, сообщает «Газета.ru».

Британское военное ведомство подчеркивает, что создание прототипа лазерного оружия не направлено на противодействие какой-либо конкретной угрозе. Главной целью проекта Министерство обороны Соединенного королевства считает определение эффективности данного типа вооружения в различных погодных условиях на суше и над водной поверхностью.

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Алексей Громов
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