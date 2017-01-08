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Керри подверг критике Трампа за посты в Twitter о международной политике
Весь мир

Керри подверг критике Трампа за посты в Twitter о международной политике

Сегодня 7:10
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Керри подверг критике Трампа за посты в Twitter о международной политике

Вашингтон, 08 января. Twitter и его ограничения на 140 знаков в одном посте — не лучший способ донести до масс серьезные и многогранные вопросы американской международной политики.

Пока еще государственный секретарь США крайней критично относится к манере без пяти минут американского президента Дональда Трампа писать, в том числе о международной политике, в сервисе микроблогов.

«Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем», — заявил Джон Керри в эфире ABC News, при этом сделав оговорку, что, в принципе, ничего против Twitter не имеет.

Однако Госсекретарь США лелеет надежду, что новая американская администрация с началом работы в Белом доме выберет какой-то другой тип коммуникации.
 

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Алексей Громов
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