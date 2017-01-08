Охраной Дональда Трампа занялась Секретная служба США

Нью-Йорк, 8 января. Полномочия по обеспечению безопасности Дональда Трампа перешли от личной охраны миллиардера к Секретной службе США. Об этом глава силового ведомства Джозеф Клэнси сообщил телеканалу CNN.

Директор Секретной службы опроверг появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о конфликте между федеральными силовиками и сотрудниками личной охраны миллиардера. По словам Клэнси, между охраной команды Трампа и Секретной службой США не было никаких трений. Кроме того, глава ведомства заявил, что личная охрана политика скорее штатные сотрудники, чем служба безопасности и что исключительную ответственность за безопасность Дональда Трампа и его семьи несет Секретная служба США.

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