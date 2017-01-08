Перебежчик из КНДР раскрыл сроки готовности МБР в Северной Корее

Сеул, 08 января. В Северной Корее приложат максимум усилий для того, чтобы в течение года завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет и подходящих для них ядерных боеголовок. Об этом в интервью агентству Yonhap рассказал бежавший в Республику Корею северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо.

«Северная Корея для себя определила цель в течение 12 месяцев завершить создание ракет, способных нанести удар по США, и уменьшить габариты ядерных боеголовок для оснащения ими таких ракет», — заявил бывший работник МИД КНДР.

Как уточняется, указанные сроки не случайны — Пхеньян хочет с максимальной для себя выгодой использовать политические перемены, а именно выборы в Соединенных Штатах Америки и Республике Корея.

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