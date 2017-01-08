Трамп рассказал об ожидании встречи с Терезой Мэй

Нью-Йорк, 8 января. Избранный президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В сообщении политик заявил об ожидании встречи с Терезой Мэй весной 2017 года и в очередной раз подтвердил статус Великобритании как особенного союзника США.

«Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания — давний и особенный союзник США», — написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее госсекретарь США Джон Керри критически высказался о привычке Дональда Трампа писать сообщения в Twitter о важных международных событиях. По мнению главы Госдепа, формат микроблога не позволяет адекватно рассказывать о сложных вопросах.

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