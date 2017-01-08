Резкий рост числа заболевших сифилисом зафиксирован в Японии

Токио, 08 января. Японские медики бьют панику: в стране в 2016 году отмечен всплеск заболеваний сифилисом — почти в два раза. Об этом сообщает информационное агентство KYODO.

Согласно данным, предоставленным министерством здравоохранения, в прошлом году диагноз «сифилис» был поставлен 4259 пациентам медицинских учреждений, хотя в 2015 году подобных случаев было 2412. Таким образом, рост всего за один год составил 77%, что не может не тревожить местных медиков.

Как отмечается, стало больше случаев заражений болезнью от матерей к детям, что ранее было редкостью. Кроме того, одними из причин стали изменение поведение в сексе среди молодежи, а также рост числа туристов из стран с высокими показателями заболеваний сифилисом.



Выберите главное событие 2016 года!