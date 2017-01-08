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Шелковый путь Африкой прирастает: Китай пригласил африканцев к сотрудничеству
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    Шелковый путь Африкой прирастает: Китай пригласил африканцев к сотрудничеству

    6:32  8 Января 2017
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    Шелковый путь Африкой прирастает: Китай пригласил африканцев к сотрудничеству

    Пекин, 08 января. Страны «черного» континента могут стать полноправными участниками масштабного проекта «Один пояс — один путь». Китай призвал государства Африки к сотрудничеству.

    Как сообщает РИА Новости, о преимуществах так называемого нового Шелкового пути и перспективах участия в нем глава МИД КНР расскажет лично, посетив Мадагаскар, Замбию, Танзанию, Конго и Нигерию.

    «Китай приглашает страны Африки принять участие в реализации стратегии «Один пояс — один путь», — сообщил на пресс-конференции в Мадагаскаре Ван И. «Если любая африканская страна намерена принять участие в новом Шелковом пути, то мы, конечно, приветствуем это», — сказал дипломат.

    Как рассказал министр, за три года, как было объявлено о запуске проекта планетарного масштаба, Китай провел несколько десятков консультаций с государствами, расположенными на востоке африканского континента.

    Добавим, что проект «Один пояс — один путь» направлен на создание связей между странами Евразии, и включает в себя два главных направления: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь.

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    Автор: Алексей Громов
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