Шелковый путь Африкой прирастает: Китай пригласил африканцев к сотрудничеству

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Пекин, 08 января. Страны «черного» континента могут стать полноправными участниками масштабного проекта «Один пояс — один путь». Китай призвал государства Африки к сотрудничеству.

Как сообщает РИА Новости, о преимуществах так называемого нового Шелкового пути и перспективах участия в нем глава МИД КНР расскажет лично, посетив Мадагаскар, Замбию, Танзанию, Конго и Нигерию.

«Китай приглашает страны Африки принять участие в реализации стратегии «Один пояс — один путь», — сообщил на пресс-конференции в Мадагаскаре Ван И. «Если любая африканская страна намерена принять участие в новом Шелковом пути, то мы, конечно, приветствуем это», — сказал дипломат.

Как рассказал министр, за три года, как было объявлено о запуске проекта планетарного масштаба, Китай провел несколько десятков консультаций с государствами, расположенными на востоке африканского континента.

Добавим, что проект «Один пояс — один путь» направлен на создание связей между странами Евразии, и включает в себя два главных направления: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь.

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