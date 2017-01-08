Глава UKAD призвал отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады-2018

Лондон, 8 января. Глава Британского антидопингового агентства UKAD Дэвид Кенворти призвал отстранить сборную России от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Дэвид Кенворти заявил, что российские спортсмены должны быть отстранены от зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском городе Пхенчхан.

«Я думаю, что они должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом», — цитирует слова главы Британского антидопингового агентства BBC.

Напомним, ранее с предложение не допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр в 2018 год выступил бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфган Пихлер.

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