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Новый материал прочнее стали в десять раз синтезировали ученые
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    Новый материал прочнее стали в десять раз синтезировали ученые

    6:17  8 Января 2017
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    Новый материал прочнее стали в десять раз синтезировали ученые

    Массачусетс (США), 08 января. Новый сверхпрочный и самое главное — сверхлегкий материал синтезировали ученые из Массачусетского технологического института. 

    Сообщается, что новое вещество, созданное путем сжатия хлопьев графена, как минимум в десять раз прочнее стали и имеет при этом губчатую структуру с плотностью всего лишь в 5%.

    Кроме того, новый материал имеет отличные показатели по электропроводящим свойствам. А стабильная и чрезвычайная прочная структура синтезированного материала позволит его использовать там, где подобное раньше не представлялось возможным, например — при строительстве зданий.

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    Автор: Алексей Громов
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