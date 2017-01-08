Новый материал прочнее стали в десять раз синтезировали ученые

В Избранное

Массачусетс (США), 08 января. Новый сверхпрочный и самое главное — сверхлегкий материал синтезировали ученые из Массачусетского технологического института.

Сообщается, что новое вещество, созданное путем сжатия хлопьев графена, как минимум в десять раз прочнее стали и имеет при этом губчатую структуру с плотностью всего лишь в 5%.

Кроме того, новый материал имеет отличные показатели по электропроводящим свойствам. А стабильная и чрезвычайная прочная структура синтезированного материала позволит его использовать там, где подобное раньше не представлялось возможным, например — при строительстве зданий.

Выберите главное событие 2016 года!