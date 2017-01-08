Индонезия потребовала от Австралии наказать человека, проникшего в генконсульство страны

Джакарта, 8 января. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди потребовал немедленно наказать проникшего на территорию генконсульства в Мельбурне мужчину.

Министр иностранных дел республики назвал «актом криминала» проникновение на территорию генерального консульства неизвестного мужчины, который развернул флаг выступающих за отделение от Индонезии провинции Папуа сепаратистов. Ретно Марсуди призвал незамедлительно провести расследование инцидента и напомнил об обязательстве Австралии обеспечивать безопасность размешенных на территории страны государственных учреждений Индонезии.

«Австралия взяла на себя ответственность и обязательства по обеспечению безопасности всех индонезийских государственных учреждений на своей территории», — заявил Марсуди.

Жесткую реакцию МИД Индонезии вызвал инцидент, который произошел два дня назад на территории генерального консульства республики в Мельбурне. Неизвестный мужчина проник на территорию дипломатической миссии и развернул флаг борющихся за независимость от Индонезии сепаратистов из провинции Папуа. Все происходящее снимал на видео сообщник злоумышленника.

Выберите главное событие 2016 года!