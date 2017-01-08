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Интонация достоинства Абэ: альянс Японии и США выгоден не только Токио, но и Вашингтону
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Интонация достоинства Абэ: альянс Японии и США выгоден не только Токио, но и Вашингтону

Сегодня 6:03
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Интонация достоинства Абэ: альянс Японии и США выгоден не только Токио, но и Вашингтону

Токио, 08 января. Выгоду от альянса США и Японии получит не только Токио, но и Вашингтон. Об этом в эфире телеканала NHK рассказал премьер-министр Синдзо Абэ.

«Отношения, связывающие два государства, нужны не только Японии, они очень выгодны и США», — приводит слова главы Кабмина страны восходящего солнца ТАСС. Правда, при этом, Абэ не стал вдаваться в подробности о каких таких выгодах для Вашингтона идет речь, по понятным причинам больше сосредоточив внимание на своей стране.

«Токио предпринимает усилия в области обороны, поскольку ситуация с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится сложнее», — заявил Синдзо Абэ, как бы отвечая на предвыборную риторику Трампа о том, что Япония должна больше вкладывать в обеспечение своей безопасности.

Также Абэ рассчитывает как можно скорее провести переговоры с избранным президентом США, чтобы понять официальную позицию Вашингтона после начала работы новой американской администрации. К слову, по сообщениям местных СМИ, такая встреча может состояться уже до конца января.
 

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Алексей Громов
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