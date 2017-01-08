Случайный прохожий защитил женщину и задержал грабителя в Забайкалье

Чита, 8 января. Случайный прохожий задержал и передал полиции напавшего на женщину грабителя, сообщила ФАН пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел вечером 7 января в городе Хилок Хилокского района Забайкальского края. Ранее судимый 18-летний житель села Бада похитил принадлежащую местной жительнице сумочку, но скрыться с награбленным не успел. На помощь женщине пришел случайный прохожий, который догнал грабителя и задержал его до прибытия полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на возможную причастность к подобным преступлениям.

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