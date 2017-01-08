Абэ: Совместная деятельность на Курилах приблизит подписание мирного договора

Токио, 08 января. Огромным плюсом в деле подписания мирного договора между Россией и Японией стала бы совместная экономическая деятельность на южных Курильских островах. Об этом в эфире телеканала NHK заявил сегодня премьер-министр Синдзо Абэ.

Как сообщает ТАСС, по словам главы японского кабинета министров, несмотря на все попытки, переговоры по вопросам четырех российских островов «не продвинулись ни на миллиметр». По мнению Абэ, все дело в том, что на территориях, которые в Японии считают спорными, живут россияне, но никак не граждане страны восходящего солнца.

Как отметил японский премьер-министр, чтобы наконец-таки начать делать шаги в решении вопроса, во время декабрьского визита в Токио Владимира Путина, были достигнуты договоренности о начале совместной российско-японской экономической деятельности на островах.

При этом, как подчеркнул Абэ, деятельность должна быть регламентирована на «основе специальной системы, которая не вредила бы позициям обеих стран». «Это было бы большим плюсом на пути к заключению мирного договора», — резюмировал председатель Кабмина Японии.





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