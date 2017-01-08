Секретные курсы по безопасности прошли около 400 госслужащих Швеции

Стокгольм, 08 января. В целях ознакомления с нынешней ситуацией в сфере безопасности около 400 государственных служащих Швеции прошли подготовку на специально организованных секретных курсах.

«Занятия проходят в защищенных местах, как правило — на территории военных. Из-за риска прослушивания участникам приходится оставлять свои телефоны за пределами помещений», — цитирует свой неназванный источник газета Dagens nyheter.

«В процессе прохождения курсов, их слушатели получают знанию в области политики безопасности», — рассказывает один из организаторов курсов, преподаватель Шведской военной академии Ларс Хедстрем.

О более конкретных темах, а также именах посещавших занятий не сообщается, так как, по данным издания, информация является засекреченной. Добавим, что подобные курсы по безопасности проводятся в Швеции с 2015 года.



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