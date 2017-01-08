Участник протестной акции в Мексике протаранил на автомобиле полицейское оцепление

Мехико, 8 января. В результате инцидента в мексиканском штате Нижняя Калифорния пострадали 4 полицейских.

Стражи порядка получили травмы на предприятии государственной нефтяной компании Pemex, когда в оцепление полиции врезался автомобиль одного из протестующих против повышения цен на бензин местного жителя. После инцидента водитель автомобиля скрылся, данные о его личности пока не разглашаются. Сообщается, что полученные полицейскими травмы не опасны для жизни.

Между тем, газета El Universal сообщает об избиении полицейскими освещавшей акции протеста корреспондента Лауры Санчес Лей и двух работающих на другие издания журналистов.

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