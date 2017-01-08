Американская бронетанковая бригада прибудет в Польшу 12 января

Варшава, 08 января. Официальная Варшава готова встречать прибывающую 12 января в Польшу американскую бронетанковую бригаду. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Германию уже прибыл первый из трех транспортных кораблей с военной техникой, которая после разгрузки будет переброшена в Польшу к местам дислоцирования — между городами Дравско-Поморское и Жагань.

По словам министра обороны Польши Антония Мачеревича, бригада в общей сложности будет состоять из 4,5 тысяч солдат. Чуть позже в Повидзе разместится авиабаза и батальон НАТО.

Наращивание сил Североатлантического союза в Восточной Европе не осталось без внимания российского министерства обороны. «Россия будет вынуждена принимать ответные оборонительные меры», — заявил Сергей Шойгу.

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