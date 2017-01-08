Ученые рассказали, как красота связана со стабильным здоровьем

Вашингтон, 8 января. Ученые установили связь между внешней привлекательностью человека и состоянием его здоровья. Необычное исследование провела группа из научно-исследовательского университета Цинциннати.

Сопоставив данные о состоянии здоровья 15 тысяч человек в возрасте от 24 до 35 лет с тем, как окружающие оценивали их внешность, ученые пришли к выводу, что внешняя красота говорит о более крепком здоровье и хорошем самочувствии. При этом привлекательные люди оказались значительно меньше подвержены таким серьезным заболеваниям как диабет, бронхиальная астма и депрессия.

Результаты исследования ученые объяснили хорошей генетикой внешне привлекательных людей и отсутствием у них приводящего ко многим опасным заболеваниям лишнего веса.

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