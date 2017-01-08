FAN-TV Лента новостей
Ученые рассказали, как красота связана со стабильным здоровьем
Общество

Ученые рассказали, как красота связана со стабильным здоровьем

Сегодня 5:11
305

Ученые рассказали, как красота связана со стабильным здоровьем

Вашингтон, 8 января. Ученые установили связь между внешней привлекательностью человека и состоянием его здоровья. Необычное исследование провела группа из научно-исследовательского университета Цинциннати.

Сопоставив данные о состоянии здоровья 15 тысяч человек в возрасте от 24 до 35 лет с тем, как окружающие оценивали их внешность, ученые пришли к выводу, что внешняя красота говорит о более крепком здоровье и хорошем самочувствии. При этом привлекательные люди оказались значительно меньше подвержены таким серьезным заболеваниям как диабет, бронхиальная астма и депрессия.

Результаты исследования ученые объяснили хорошей генетикой внешне привлекательных людей и отсутствием у них приводящего ко многим опасным заболеваниям лишнего веса.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 8 января 2017 7.00: в Хаме ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ, в разрушенных храмах Алеппо помолился армянский патриарх

Сегодня 7:03
124

Сирия новости 7 января 2017 22.30: ВВС США уничтожили десяток бензовозов ИГ в Дейр эз-Зоре, идут бои между САА и ССА в Дамаске

Вчера 22:30
695

На Украине замерз сервер Пенсионного фонда – украинцы остались без пенсий за январь

Вчера 20:09
3647

Главные новости 7 января

Вчера 19:32
565

Боевики в Алеппо использовали Национальный госпиталь как военную базу и склад

Вчера 19:30
384
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Рождественская ярмарка в Петербурге: кубинское мясо, медовуха и «собака с рогами». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава МВД Кубы Карлос Фернандес Гондин скончался в возрасте 78 лет

7:51

Коллективное бессознательное: МО Франции решило усилить защиту от хакеров

7:48

Конфуз по-киевски: Геращенко перепутала Россию с Евросоюзом

7:39

СМИ: Южная Корея и США готовят спецподразделение для ликвидации Ким Чен Ына

7:28

Лайнер Air Canada совершил вынужденную посадку в Виннипеге

7:21

Британские военные приступили к разработке лазерного оружия

7:14

Керри подверг критике Трампа за посты в Twitter о международной политике

7:10

Охраной Дональда Трампа занялась Секретная служба США

7:00

Перебежчик из КНДР раскрыл сроки готовности МБР в Северной Корее

6:55

Трамп рассказал об ожидании встречи с Терезой Мэй

6:45

Резкий рост числа заболевших сифилисом зафиксирован в Японии

6:44

Шелковый путь Африкой прирастает: Китай пригласил африканцев к сотрудничеству

6:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава МВД Кубы Карлос Фернандес Гондин скончался в возрасте 78 лет
Читать
Закрыть