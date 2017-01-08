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Новое здание для театра зверей Дурова будет построено в Москве
Общество

Новое здание для театра зверей Дурова будет построено в Москве

Сегодня 5:04
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Новое здание для театра зверей Дурова будет построено в Москве

Москва, 08 января. Московский театр зверей Дурова, которому сегодня исполняется 105 лет, получит новое здание. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам нынешнего худрука театра Юрия Дурова, новые помещения культурного заведения будут построены за счет средств бюджета Москвы. В новом здании будут размещены вольеры для лошадей, а также других животных — артистов театра.

В настоящее время в театре зверей «службу несут» более 550 животных самых разных размеров, начиная от мышей и до слонов. Из них — 93 крупных млекопитающих и около 20 крупных птиц.

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Алексей Громов
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