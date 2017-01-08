Донецк: Минобороны ДНР подарило детям на Рождество актуальную киносказку

Донецк, 8 января. Минобороны ДНР сняло короткометражный фильм о добром Деде Морозе, зайцах разведчиках и похитителе новогодних подарков Сером Волке из ВСУ. Видео под названием «Спасенное рождество» размещено на официальном канале Министерства обороны Донецкой народной республики.

По сюжету фильма, Вооруженные силы Украины решили сорвать празднование Нового и Рождества в ДНР и организовали вылазку Серого Волка. Мохнатому диверсанту удается похитить предназначенные детям Донбасса подарки. Но коварные планы серого карателя срывает отряд специального назначения зайцев-разведчиков под личным командованием самого Деда Мороза. В результате грамотно спланированной спецоперации, зайцы-разведчики обезвредили Серого волка и вернули подарки детям.

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