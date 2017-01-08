ВКС РФ в 2016 году зафиксировали все 40 пусков ракет в зоне своей ответственности

Москва, 08 января. В 2016 году космические войска ВКС России в зоне ответственности системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) обнаружили все ракетные пуски.

Так, в ушедшем году были обнаружены около 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Уточняется, что основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции типа «Воронеж».

Оборудование нового поколения развернуты в настоящее время на территории четырех российских регионов — в Краснодарском крае, а также Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях.

Кроме того, к опытно-боевому дежурству приступили две РЛС в Алтайском и Красноярском краях, готовится к запуску система в Оренбургской области. В настоящее время идет строительство станции в Заполярье.



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